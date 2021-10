A encantadora de tubarões

Durante uma hora, o tubarão de dois metros ficou ao colo de Cristina Zenato enquanto recebia festas na cabeça. A mergulhadora já estava a ficar desconfortável e teve de mudar de posição – nada que incomodasse o animal, que continuou relaxado a descansar. “O tubarão é que decide quando acabam as festas. Podem durar apenas alguns segundos ou uma hora. É um momento mágico”, diz à SÁBADO Cristina Zenato, conhecida como encantadora de tubarões. A ambientalista é a única pessoa no mundo a conseguir manter uma relação tão próxima com o tubarão-de-recife-caribenho, espécie que vive ao largo das Bahamas.



Cristina não se aproxima dos tubarões apenas para lhes fazer festas, a mergulhadora vai mais longe – retira-lhes anzóis. Para isso, já teve de enfiar a mão dentro da boca de um dos tubarões. Como é que se arrisca uma façanha tão perigosa? “É preciso tempo para criar uma relação com um tubarão. É assim que se conquista a confiança. Fui aprendendo a técnica, no início não sabia o que fazer, mas aprendi a puxar com cuidado os anzóis. Porque o faço? Tiro os anzóis pelo mesmo motivo que retiro um espinho da pata do meu cão. São os meus bebés. Sei como estão desconfortáveis.”



Cristina garante que só o consegue fazer porque não está desconfortável. “Não tenho medo. Nunca tive. Nem na primeira vez, porque estava tão focada em tirar o anzol e, claro, em evitar que ficasse preso na minha mão, que só pensava na melhor solução. Sei que o tubarão não quer que o magoe e eles gostam que os ajude”, explica.