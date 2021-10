Cleo, 4 anos, dormia com a irmã mais nova numa tenda. Desapareceu há quatro dias

Cleo Smith está desaparecida desde sábado. A menina de 4 anos estava com a família acampada em Quobba Blowholes, na Austrália Ocidental.



Segundo a sua mãe, Cloe estava a dormir com a irmã mais nova numa divisão da tenda separada dos pais. E quando Ellie acordou para dar um biberão à mais nova descobriu que Cloe e o seu saco cama não estavam na tenda. Desde sábado de manhã que as autoridades têm procurado a criança nas praias desertas e no parque em redor da zona onde a família estava acampada. Esta é uma zona conhecida pelos corais e pelas grutas. As buscas já estiveram interrompidas devido ao mau tempo, tendo, porém, já sido retomadas.



O casal e as duas filhas chegaram na sexta-feira pelas 18h30. Cleo terá jantado e ido para cama, antes de toda a família, incluindo a sua irmã Isla, pelas 8h. Depois, Cloe terá acordado pela 01h30 de sábado para pedir água. Ellie garante que foi esta a última vez que viu a filha. "Dei-lhe água e ela voltou para a cama", conta.