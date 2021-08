Aderi à tendência de 2021 e pus-me a comer algas (do pequeno-almoço ao jantar)

Esparguete e alface. Se começar por estes conceitos familiares, talvez não tenha o impulso de mudar já de página. Agora acrescento "mar": esparguete do mar e alface do mar. A maioria ainda não vai saber o que isto é mas a tendência está a crescer, as algas começam a aparecer cada vez mais à mesa e as suas possibilidades vão muito além do sushi ou de sopas miso. Também não é preciso ir a restaurantes gourmet para provar nada disto. Há ofertas no mercado e cozinhá-las é mais fácil do que pode parecer à partida.





Foi exatamente isso que testámos. Pegámos naquela que o jornal The Independent colocou em primeiro lugar da lista de tendências de comida para 2021 e fomos para a cozinha. Para mim, que não estava minimamente por dentro deste mundo, o mais surpreendente foi perceber que todas elas podem fazer parte dos pratos que preparamos diariamente: da básica sopa de legumes ao risoto de cogumelos, há sempre espaço para acrescentar mais um sabor. Não é preciso ter formação de chef ou seguir receitas estranhas para que a introdução destes alimentos resulte.