38 mil horas debaixo de água

David Doubilet e Jennifer Hayes fotografam tubarões, crocodilos, focas em todo o mundo. Já foram mordidos, mas nenhuma aventura abala a dedicação do casal.

Já estiveram presos a redes de pesca e foram arrastados, perderam-se no mar e até lhes explodiu um gerador de iluminação. Tudo debaixo de água. Nada que os impeça de continuar a fotografar e que os faça perder o lugar de fotógrafos dos oceanos mais conceituados da atualidade, com 75 trabalhos publicados na National Geographic. Falamos de David Doubilet e Jennifer Hayes, que estiveram esta semana em Lisboa para a National Geographic Summit 22. O tema da sua conferência foi “Underwater Worlds: O que os Oceanos nos Podem Ensinar.” Em entrevista à SÁBADO, antes de aterrarem em Portugal, contam que querem mostrar o que se passa nos mares. “Quer vivamos na costa litoral ou na montanha, as nossas vidas são influenciadas pelos oceanos”, explicam por email.