Dezenas de sul-coreanos reencontraram os seus familiares norte-coreanos sete décadas depois do fim da Guerra da Coreia (1950-1953), que dividiu as famílias entre as Coreias e impediu-as de se voltarem a ver, já que os contactos civis entre cidadãos dos dois países estão proibidos há muitos anos. Lee Keum-Seom foi uma sul-coreana presente no momento e esperou 68 anos para reencontrar o seu filho.

Lee, de 92 anos, teve de deixar a família para trás durante o conflito: o marido, que já morreu, e o filho de 4 anos na altura, fugindo para a Coreia do Sul num ferry com a sua outra filha menor. "Não sei o que sinto. Não sei se é real ou se estou a sonhar", disse, citada pelo Daily Mail. Também Lee Su-nam estava ansioso pelo reencontro e quando viu a sua mãe, a conversa entre os dois fez-se em lágrimas e emoção.

Além de voltar a ver a mãe, Lee, de 72 anos, pôde contar-lhe que o seu irmão mais velho está vivo e tem 86 anos – até há pouco tempo pensava que o irmão tinha morrido na guerra, depois de este ter sido capturado na estrada pela milícia comunista em Agosto de 1950, quando a guerra estava prestes a começar. "A primeira coisa que vou dizer ao meu irmão é 'obrigada por estares vivo'", afirmou, citado pelo The Guardian, embora retraia-se de acrescentar mais alguma coisa "porque há coisas sobre as quais não se pode falar, devido à política do Norte".

Também as norte-coreanas Kim Gyong Sil e Gyong Yong, com 72 e 71 anos, respectivamente, ergueram-se nervosamente ao verem a sua mãe de 99 anos a entrar no edifício onde se deu o encontro, ao fim de tantos anos. As irmãs, vestidas com a indumentária típica da Coreia do Norte, não conseguiram pronunciar-se durante largos minutos enquanto a mãe as acariciava na cara e mãos.

Esta não foi a primeira reunião familiar inter-Coreia que os governos de ambos os países organizam: desde 2000, as duas nações já organizaram 20 encontros. Este contou com 89 participantes sul-coreanos, que cruzaram a zona desmilitarizada entre as fronteiras até à estância de esqui do monte Kumgang. O evento, vigiado de perto por agentes norte-coreanos, decorre entre segunda a quarta-feira.

As reuniões, porém, só ocorrem consoante o estado das relações entre Seul e Pyongyang. Os reencontros deste ano devem-se à recente aproximação entre os dois países, mas poderão ser os últimos já que a maior parte dos 130 mil sul-coreanos inscritos já não estão vivos e os restantes rondam a idade dos 80 anos.

Milhões de famílias foram separadas pela guerra da Coreia, que ainda hoje não terminou "oficialmente": nunca foi assinado tratado de paz entre os dois lados da península. As relações entre as Coreias têm sido sempre difíceis, tensas e baseadas em avanços e retrocessos.