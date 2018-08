Uma das caras do movimento #MeToo pagou a um actor que terá assediado quando este ainda era menor. Argento namorou com o chef Anthony Bourdain.



A actriz Asia Argento terá chegado a um acordo monetário com um ex-actor que a acusou de assédio sexual. O acordo entre a actriz e realizador italiana e o jovem músico Jimmy Bennett terá sido no valor de 380 mil dólares (cerca de 332 mil euros), segundo apurou o jornal The New York Times, que teve acesso ao acordo. O documento data poucos meses depois de actriz ter acusado o produtor Harvey Weinstein de a ter violado e se ter tornado uma das líderes do movimento #MeToo.



Bennett afirma que tinha 17 anos quando foi sexualmente abusado pela actriz, enquanto filmavam um filme juntos, em 2013. Asia tinha 37 anos, então. Na Califórnia, onde terá ocorrido a agressão, a idade de consentimento são os 18 anos, por isso, Bennett era ainda considerado menor. Entre os documentos que o jornal New York Times recebeu estava o acordo e também uma fotografia datada de Maio de 2013 que mostrava a actriz e o jovem deitados numa cama. Bennett terá dado os direitos da fotografia à actriz.



Segundo o documento do acordo, os 380 mil dólares seriam uma forma de Argento "ajudar Bennett" que tinha em mente um valor muito mais elevado: 3,5 milhões de dólares (cerca de 3,07 milhões de euros). O advogado de Bennett dizia que o seu cliente tinha sofrido danos mentais - que o prejudicaram a nível profissional - e também físicos.



Nos cinco anos em que actuou antes de 2013, Bennett facturou 2,7 milhões de dólares (cerca de 2,4 milhões de euros). Mas desde o alegado abuso sexual, o seu rendimento baixou para aproximadamente 60.000 dólares (cerca de 53.000 euros, por ano). O advogado de Bennett imputava estas responsabilidades a Argento.



Na carta que acompanhava o documento, citada pelo jornal norte-americano, assinada pela advogada de Argento, pode ler-se: "Esperamos que não tenha de voltar a passar por isto. É um criador poderoso e inspirador e é miserável que tenha de viver com pessoas de merda que se aproveitaram das suas forças e fraquezas".



Um mês antes de Bennett enviar o seu pedido à actriz, a revista The New Yorker publicou um artigo que incluía Argento entre as 13 mulheres que acusara Weinstein de assédio e violação.



A actriz Asia Argento foi das primeiras mulheres a acusar de assédio sexual o produtor Harvey Weinstein, tendo-se tornado uma das caras do movimento #MeToo, que denunciou milhares de casos de assédio sexual e violação no mundo artístico. Em Maio, Asia Argento fez um discurso na cerimónia de encerramento do Festival de Cinema de Cannes 2018 sobre Weinstein. "Em 1997, fui violada por Harvey Weinstein aqui, em Cannes", afirmou a actriz.



O seu namorado, o autor e chef Anthony Bourdain, que se suicidou em Junho deste ano, também se juntou ao movimento, inspirado pela coragem da companheira, confessou.



O jornal The New Times tentou contactar a actriz e não obteve resposta, tendo a sua advogada recusado a comentar o caso. O advogado de Bennett não concordou ser entrevistado pelo jornal ao qual enviou um email onde se podia ler: "O Jimmy vai continuar a fazer o que ele tem vindo a fazer nos últimos meses e anos, focando-se na sua música".