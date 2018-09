Pela terceira vez deste Abril, os líderes das duas Coreias voltam a reunir-se, desta vez para tentar desbloquear o diálogo entre o regime de Kim Jong-un e os EUA para a desnuclearização da península. O presidente sul-coreano, Moon Jae-in, vai tornar-se o terceiro chefe de estado do país a pisar Pyongyang desde a divisão da Península, sucedendo a Kim Dae-jung (2000) e Roh Moo-hyun /2007).

As duas cimeiras anteriores – a 27 de Abril e a 28 de Maio – ocorreram na Área de Segurança Conjunta da Zona Desmilitarizada da Coreia, em Panmunjon. O encontro demonstra igualmente um acalmar do clima de tensão entre ambos os países, numa altura em que Pyongyang tem usado os media e os grandes eventos para defender a ideia de unificação da península.

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, tem pedido progressos na assinatura de um tratado de paz que ponha fim ao estado de guerra que tecnicamente se mantém na península para, em troca, executar passos concretos para desmantelar o seu arsenal nuclear e de mísseis tal como exigem os EUA. A Guerra da Coreia (1950-53) terminou com a assinatura de um armistício, que Kim pretende ver agora substituído por um tratado de paz.

Washington, por seu lado, deu já a entender que precisa de mais garantias, como a autorização de Pyonyang para a entrada de inspectores ou a divulgação dos inventários de armas, antes de começar a elaborar um acordo de paz e de fim das sanções que pesam sobre o regime.

Para o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, a Coreia do Norte "tem vontade de efectuar a desnuclearização" e os EUA estão prontos a voltar a página das relações hostis.

Moon admitiu, na quinta-feira passada, a existência de bloqueios e afirmou que os dois lados precisam de definir compromissos para avançar na questão chave dos programas nuclear e de mísseis do Norte. "A Coreia do Norte tem vontade de efectuar a desnuclearização e portanto desfazer-se das suas armas nucleares (…) e os Estados Unidos têm vontade de pôr fim às relações hostis com o Norte e de dar garantias de segurança", declarou o Presidente sul-coreano, no final de uma reunião com os seus conselheiros. "Mas há bloqueios pois cada lado exige ao outro que actue primeiro. Penso que vão estar em condições de encontrar um ponto de compromisso", declarou.

O clima de reconciliação na península começou em Junho, em Singapura, com a cimeira histórica entre Kim e o presidente norte-americano, Donald Trump, durante a qual o líder norte-coreano se comprometeu a trabalhar em prol da desnuclearização da península.

Para Washington, a desnuclearização tem de ser "definitiva e inteiramente verificada" e o processo está bloqueado há várias semanas.

Moon, que contribuiu para a concretização da cimeira de Singapura e incentivou os dois lados a realizarem um novo encontro, indicou que a Coreia do Sul ajudaria novamente Washington e Pyongyang a conversarem para "acelerar o processo de desnuclearização".

Na segunda-feira passada, a Casa Branca anunciou que Trump tinha recebido uma carta de Kim sobre a organização de uma nova reunião entre os dois. Um sinal positivo, sobretudo depois de o líder norte-americano ter anulado, no final de Agosto, uma deslocação à capital norte-coreana do Secretário de Estado Mike Pompeo, devido aos insuficientes progressos na questão nuclear.

E a unificação?

O regime de Pyongyang tem aproveitado as vésperas da cimeira para defender a ideia da unificação entre as duas Coreias, em vários eventos ou artigos dos meios de comunicação estatal. Uma ideia vista como irreal do lado Sul e apoiada, com a bênção do líder do regime, do lado Norte.

"Devemos derrubar este muro de conflitos para ir ao encontro das ideias e exigências do povo coreano de abrir caminho para a unificação", disse Kim Jong-Un, numa declaração citada pelo estatal Rodong Sinmun este domingo.

Após o primeiro encontro entre os líderes das duas Coreias, em 2000, ambos os lados concordaram em considerar a ideia de "um país, dois sistemas", nem que fosse como um passo provisório para a unificação. Porém, segundo a Reuters, no site do braço educativo do Ministério da Unificação da Coreia do Sul defende-se que a ideia de uma federação constituída por dois governos regionais com diferentes ideologias e sistemas "tem muito poucas probabilidades de se tornar realidade devido à ausência de precedentes históricos".

"A retórica da Coreia do Norte concentra-se na unificação de um povo. Mas o que realmente significa é que acreditam que a unificação entre as Coreias justifica a desconsideração das relações internacionais e sanções", disse à referida agência Shin Beom-chul, membro Instituto Asan de Estudos Políticos, em Seul, sublinhando: "Num contexto de sanções impostas pela ONU e os EUA [a Pyongyang], é difícil para o Sul concordar com esta retórica".

Opinião semelhante tem Lim Eul-chul, professor de estudos norte-coreanos na Universidade Kyungnam, também na capital sul-coreana. "A retórica da Coreia do Norte gravita em torno da unificação não porque eles realmente acreditam que é possível uma unificação imediata, mas porque é um slogan poderoso que justifica de alguma maneira que o regime melhore as relações inter-coreanas", defendeu. "Para os sul-coreanos, a ideia de unificação não é tão atraente, porque os lembra imediatamente dos custos da unificação."

Os norte-coreanos aparentar ter outra opinião: a unificação é bem- vinda desde que se mantenham "protegidos" pelo regime. "[Se houver unificação], vou dizer [aos sul-coreanos] como é maravilhoso estar nos braços de nosso querido Kim Jong Un", disse à Reuters o soldado Ri Jin Ryong, de dezasseis anos, membro da milícia paramilitar Guarda Vermelha de Operários e Camponeses.

A Reuters andou pelas ruas de Pyongyang a ouvir sobre a unificação – um trabalho sempre realizado perante responsáveis governamentais que acompanham os media em todos os locais, situação que a própria agência admite condicionar a recolha de informação.

"Sob a liderança superior do líder querido, acredito que a unificação da nação se tornará realidade se o Norte e o Sul cooperarem a partir de agora", disse Ri Hae Kyong, de 53 anos. Já Yang Su Jong, de 27 anos, também disse acreditar que a unificação não vai demorar muito – não apenas pelo poder nuclear de Pyongyang mas porque os norte-coreanos vêem os vizinhos como família. "O Norte e o Sul têm o mesmo sangue", defendeu. "Como nova geração, queremos viver unidos aos nossos compatriotas do Sul, abraçados nos braços do nosso líder Kim Jong Un."

Em declarações sob anonimato à Reuters, um norte-coreano que desertou para o Sul em 2013 lembrou que a unificação "também ajudaria a resolver as dificuldades económicas" do regime de Kim Jong-Un. "Acreditamos que devemos reconhecer as diferenças entre Norte e Sul no que diz respeito à ideologia, religião e fomentar a cooperação", acrescentou.

Encontros em directo na TV

Em antecipação da cimeira de Pyongyang e sinal de aproximação entre os dois vizinhos coreanos, foi aberto na sexta-feira um gabinete de ligação para facilitar as trocas transfronteiriças, melhorar as relações entre o Norte e os Estados Unidos e diminuir as tensões militares.

Desde o final de Abril e da primeira cimeira inter-coreana em Panmunjom, na Zona Desmilitarizada (DMZ), que divide a península, os dois países procuraram multiplicar os projectos conjuntos em vários domínios, ao contrário dos esforços norte-americanos para obter progressos tangíveis no dossier nuclear, até aqui num impasse.

Moon Jae-in é esperado em Pyongyang na terça-feira, numa deslocação de três dias. O primeiro encontro com Kim Jong-un, bem como os principais acontecimentos, vão ser difundidos em directo pela televisão, informou a presidência sul-coreana.



Com Lusa