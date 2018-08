Morreu esta madrugada Otávio Frias Filho, que dirigia a redacção do jornal Folha de São Paulo há 34 anos.Frias Filho morreu aos 61 anos, vítima de cancro no pâncreas, confirmou esta terça-feira aquela publicação.Otávio Frias Filho foi o responsável pelos destinos do jornal, um dos mais importantes do Brasil, desde 1984.Foi responsável pela modernização da publicação, bem como do código de conduta e manual da redacção, que ajudou a consolidar numa altura conturbada do jornalismo brasileiro.Autor de várias peças de teatro, Frias Filho também escreveu livros de ensaios e colectâneas dos seus artigos. Deixa duas filhas.