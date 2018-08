Uma mulher norte-americana usou o Tinder, aplicação de encontros amorosos, para reunir 100 homens no mesmo local e humilhá-los. A rapariga obrigou-os a ultrapassarem provas físicas para provarem que mereciam um encontro com ela.

Natasha enviou as mesmas mensagens a dezenas de homens no Tinder e marcou encontros com todos no mesmo local - em Union Square, em Nova Iorque, no domingo, dia 19 de Agosto. A razão que Natasha deu para o encontro era simples: irem beber uma cerveja e assistirem a um espectáculo de música de um amigo.

Um dos homens contou a história no Twitter. Quando chegou ao local estava mais de uma centena de outros "candidatos" e Natasha estava no palco para ridicularizar os que aceitaram encontrar-se com ela.





I am about to tell you an epic tale about subterfuge, dating in the 21st century and the fall of human civilization. This actually happened to me and it could happen to you too. Get some popcorn. *Thread* — ???? (@bvdhai) 19 de agosto de 2018

Assim, a mulher começou a rejeitar os homens no local fazendo um gesto com a mão para a esquerda, como se estivesse no Tinder. Utilizando como critério se eles fossem apoiantes do Trump ou tivessem uma barba longa. Obrigou-os também a fazer flexões e a fazerem corridas.







Foi criada uma espécie de grupo de apoio para os homens que foram enganados pela mulher. Um dos enganados escreveu no Twitter: "Quanto ao exercício até não foi mau. O problema é que ela me fez gastar 2,50 euros no bilhete de metro".