Uma menina de oito anos escreveu uma carta aos colegas de turma a agradecer o apoio e amor que recebeu após perder a mãe. A carta tornou-se viral pela Internet.

"Ela leu-me a carta e eu não consegui conter as lágrimas, de tristeza por ter perdido a minha mulher mas de alegria por saber que parte do seu espírito está na minha querida menina. Ela sabe melhor que muitos, eu incluído, que ‘coisas difíceis acontecem’", escreveu o pai na rede de partilha de imagens imgur. A carta da menina gerou inúmeras reacções de outros utilizadores.

"Queridos colegas, gosto muito de vocês todos e sei que todos se sentem mal por mim mas tudo o que aconteceu à minha mãe faz parte do plano/vida e coisas difíceis acontecem", começou por escrever a criança.

"Eu sei que a minha mãe morreu mas já não tem dores, agora pode olhar por mim e pelas minhas três irmãs. A minha mãe morreu no primeiro dia do meu 3.º ano mas deixou uma nota que dizia: o abraço de uma mãe dura, mesmo depois de ela largar", continuou. "Tenho apenas de lhe dizer uma última despedida. O corpo da minha mãe está no cemitério mas o espírito dela está no céu e o espírito dela nunca vai mudar".



Carta

Centenas de utilizadores reagiram com emoção à carta da menina, que foi partilhada nas redes sociais.