Terras de Bouro: a natureza em estado puro

Percorrido pelas bacias do Cávado e Homem e com o Parque Nacional da Peneda-Gerês – considerado Reserva Mundial da Biosfera – a servir de cenário de fundo, em Terras de Bouro, desfrutar do meio ambiente e da natureza é, verdadeiramente, um modo de vida!

Neste que é um concelho verde por excelência, aceite o convite e venha cursar os seus diferentes trilhos pedestres desde sempre conhecidos por pastores e agricultores, aprecie a ruralidade das aldeias ou deslumbre-se com o artesanato local. Através do Núcleo Museológico de Campo do Gerês, revivemos o passado histórico e etnográfico do concelho e o merecido descanso chega numa das muitas casas de turismo rural disponíveis ou nos hotéis e alojamento local que Terras de Bouro oferece.

Um património à espera

O Parque Nacional Peneda-Gerês (PNPG) caracteriza-se pela riqueza do seu património natural e cultural. É um dos últimos redutos do País onde os visitantes podem encontrar ecossistemas no seu estado natural, com reduzida ou quase nula influência humana, integrados numa paisagem deslumbrante. A Mata da Albergaria, tido como o “coração do PNPG", corresponde a um desses sítios mágicos de que falamos e não por acaso foi distinguida como uma das Reservas Biogenéticas da Europa.

Nos miradouros…

Os vários miradouros do concelho são verdadeiras janelas abertas que convidam a apreciar a imensidão paisagística deste património natural. Conhecer o Parque Nacional da Peneda-Gerês é, obrigatoriamente, visitar estes vários miradouros.

Comece pelo da Pedra Bela, um dos locais mais famosos do Gerês, onde é possível avistar a albufeira da Caniçada e os rios Gerês e Cávado que serpenteiam a serra e a fauna e flora características desta rara e impressionante beleza paisagística.

Suba até aos 829 metros de altitude, para apreciar o Miradouro da Pedra Bela, talvez o mais conhecido do concelho pela grande beleza cénica que de lá se vislumbra. A paisagem alcançada é um autêntico anfiteatro natural, com as pontes de Rio Caldo e toda a albufeira da Caniçada em pano de fundo.

Se a fome apertar, não deixe de aproveitar o local à sombra refrescante de cedros e bétulas, e as suas muitas mesas para uma merenda, enquanto se contempla a paisagem como fez Miguel Torga, no seu poema “Pátria”.

De cascata em cascata

A Cascata do Arado é uma queda de água localizada no rio Arado, a cerca de 3 km da aldeia da Ermida e a 8 km da vila do Gerês. Situada a cerca de 900 metros de altitude, cria uma sucessão de cascatas únicas por entre as rochas. O acesso à cascata é possível de carro, porém, o último quilómetro é feito através de um caminho em terra batida até à ponte sobre o rio Arado. E daí deve subir os degraus em pedra que levam a um pequeno miradouro no topo do qual é possível contemplar a cascata.

Já a Cascata Fecha de Barjas, conhecida por muitos turistas como Cascata do Tahiti, localiza-se perto da aldeia da Ermida. Com as suas águas provenientes do rio Arado é uma das quedas d’água mais deslumbrantes do Gerês e cada vez mais procurada por turistas e visitantes da região.

Pelos caminhos da via romana

A Geira, também conhecida por Via Nova ou Via XVIII (classificada como Património Nacional) do Itinerário de Antonino que ligava Bracara Augusta (Braga) à Asturica Augusta (Astorga), é um extraordinário complexo arqueológico romano que mantém, praticamente intactos, ao longo dos 30 km concelhios, pontes, muros e calçadas.

Por seu lado, o Museu da Geira foi edificado de raiz e inaugurado em junho de 2013, tendo como programa museográfico a abordagem das técnicas de construção das vias romanas, bem como os transportes utilizados na época e merece mesmo uma visita. A partir daí, aproveite um percurso com a extensão de 30 km desta antiga via, totalmente preservado pelo concelho de Terras de Bouro.

Aldeia de Vilarinho da Furna

Vilarinho da Furna foi uma aldeia comunitária, cujas origens se perdem nas brumas da memória. Desde 1971 que esta aldeia está submersa pela albufeira da barragem de Vilarinho da Furna e com ela uma grande riqueza etnográfica.

Contudo, quando a barragem é esvaziada para limpeza ou quando o nível das águas desce em períodos de seca, podem ver-se ainda as casas, os caminhos e os muros da antiga aldeia. Se tiver a sorte de passar num destes momentos, não deixe de espreitar o que as águas escondem o resto do ano.

Em contrapartida, pode sempre dar um pulo ao Museu Etnográfico que alberga o espólio recolhido da antiga aldeia cuja construção parte do aproveitamento de matéria-prima originária da aldeia.

São Bento da Porta Aberta

Terras de Bouro tem também um importante centro religioso – São Bento da Porta Aberta – cujo culto teve origem em 1614, aquando da construção de uma capela com portas sempre abertas, servindo de abrigo a todos os que passavam. Com o crescimento do culto, houve a necessidade de ampliar esta construção, que passou por diversas fases, e, em 2015, foi concedido o título de Basílica, pela Santa sé, ao Santuário do S. Bento.

Tradições

A aldeia de Brufe encontra-se na vertente da serra Amarela e revela um elevado património rural que denuncia o enraizamento de culturas e tradições peculiares, símbolo arcaico das comunidades oriundas dos territórios de montanha. O conjunto habitacional organizou-se ao longo de terrenos acidentados e os espigueiros, as eiras, as sequeiras e os moinhos de água perfazem um ambiente harmonioso, eminentemente rural.

Rede de trilhos pedestres

A rede de trilhos pedestres “Na Senda de Miguel Torga” pretende ser uma homenagem a um dos maiores vultos da literatura portuguesa, que durante mais de 40 anos calcorreou estas paisagens e ali escreveu alguns dos seus melhores poemas, mas também constituir-se como um meio que possibilite aos amantes da natureza fruírem do património natural e patrimonial de Terras de Bouro.

Barco turístico Rio Caldo

A embarcação Rio Caldo é um barco de recreio que navega todo o ano no espelho de água da albufeira da Caniçada. Durante cerca de 1h, os visitantes desfrutam da envolvente natural de montanha, mas também de uma perspetiva diferente das pontes de Rio Caldo, da praia de Alqueirão, da barragem da Caniçada e do Santuário do S. Bento da Porta Aberta.

Por seu lado, o Centro Náutico e a Marina de Rio Caldo são estruturas turísticas procuradas quer pela sua beleza paisagística, quer pelas excelentes condições de prática desportiva que oferece.

Praia fluvial do Alqueirão

Na margem da albufeira da Caniçada, após a ponte que liga Rio Caldo à vila do Gerês, encontramos a praia de Alqueirão, distinguida com qualidade de Ouro pela QUERCUS. Esta zona balnear é o local ideal para usufruir de momentos relaxantes junto à água enquanto se contemplam montanhas e vales em redor e a Marina de Rio Caldo ou o Santuário do S. Bento da Porta Aberta na margem oposta.

Termas do Gerês

Mas em Terras de Bouro os visitantes podem ainda desfrutar de uma oferta variada de serviços de saúde e bem-estar, como as Termas do Gerês, que remontam à época dos romanos, mas cujo primeiro estabelecimento termal foi construído apenas no início do séc. XVIII. Totalmente renovado e ampliado, o espaço converteu-se num verdadeiro resort termal onde se aliam conforto, relaxamento e natureza.

Termas de Moimenta

Em 2010, foi inaugurado em Moimenta um novo complexo termal. Este recente empreendimento aproveita as propriedades curativas das águas sulfúreas, conhecidas pelo povo de Terras de Bouro há várias décadas, para o tratamento de doenças do foro respiratório, reumatismal e de alergias de pele.