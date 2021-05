Galiza: o paraíso do outro lado da fronteira

Quem visita pela primeira vez as zonas balneares da Galiza certamente lança para o ar a pergunta atónita: "Mas porque é que nunca tinha vindo aqui?" Mal se atravessa a fronteira e se vira para Baiona, com a sua famosa praia da Ribeira emoldurada pelas muralhas do Castelo de Monterreal, tem-se uma ideia do que nos espera: praias de água cristalina que parecem tiradas de um cartão postal das Maldivas, restaurantes e tabernas que servem o mar à mesa e gente "muy maja" (muito simpática), como diz Susana Laya, que nos faz sentir bem-vindos naquelas terras idílicas.



Numa pausa nos preparativos do seu Atlantic Fest, um festival que alia a música a mergulhos na Playa de Concha e que este ano acontece entre 12 e 24 de julho em Vilagarcía de Arousa, Susana guia-nos à Ilha de Arousa para nos mostrar um dos sítios mais especiais desta localidade: "Aqui os pores do sol são mágicos", diz sentada num dos rochedos do Farol de Punta Cabalo. Estivesse o restaurante do farol aberto (fechado devido ao confinamento) e seria perfeito para jantar.



De volta a Vilagarcía de Arousa, o olhar é cativado por outra ilha, a da Cortegada. Pertencente ao Parque Natural das Ilhas Atlânticas da Galiza, tem uma densidade de bosque de loureiros fascinante e várias praias naturais de sonho. Se quiser uma visita guiada, contacte a empresa Corticata que conhece esta ilha como as palmas das mãos dos seus colaboradores (€15).



