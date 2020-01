Para resoluções de ano novo ou apenas pela necessidade de refazer a poupança depois de um fim de ano de excessos: ainda se vai conseguindo comer a preços de amigo nas grandes cidades do País. Em jeito de lista telefónica, arrumámos por ordem alfabética 15 restaurantes em Lisboa ou no Porto onde se come bem por €10 – há comida do mundo, sítios da moda e as mais queridas e típicas tascas portuguesas.Não há como ignorar o estabelecimento de Rosa Meireles, mulher nascida na Ribeira com uma generosidade do tamanho da cidade do Porto, que este ano a condecorou com a Medalha de Mérito da Cidade – Grau Ouro. Na sua Adega Viela, em que o fado vadio se ouve às sextas de tarde, serve-se boa comida tradicional portuguesa a preços muito convidativos: a sopa, o prato e a bebida andam na ordem dos €6 por pessoa, mas se quiser partilhar uma dose com alguém, o preço é quase irrisório.Ao lado da Estação de São Bento mora a Adega Viseu, casa de tripas à moda do Porto, francesinha e outros sabores tripeiros. Ao almoço serve-se um menu do dia composto por prato, sopa e bebida com pão, sobremesa e café por €6,50. À carta pagará um pouco mais, mas nada de exorbitante.A casa é conhecida pelo cozido ao domingo – justificadamente. Os responsáveis pelo balcão e mesas fazem-lhe as contas ao número de doses a pedir por grupo (normalmente uma travessa, cerca de €16, alimenta quatro, pedindo-se uns enchidos à parte ou mais um prato de arroz para satisfazer lacunas). À sobremesa, a lista também é recheada – a joia maior aparece no final: tarte de nougat de amêndoa.Neste oitavo andar do Marquês de Pombal, a cachupa é residente aos almoços de terça a quinta (€9). Também se servem pratos do dia que ressoam portugalidade (como arroz de pato ou de polvo), mas o que de melhor se come aqui são mesmo as receitas cabo-verdianas: muamba de galinha à terça, frango com molho de amendoim à quinta (ambos a €9). Também à quinta, o almoço serve-se acompanhado de música ao vivo e danças.Perto do Marquês, o restaurante Augusto é já uma referência para quem gosta de comida tradicional portuguesa. Além das propostas à carta, é apresentado todos os dias, ao almoço e ao jantar, o menu do dia com sopa, prato e bebida (€9,50). As propostas podem variar entre picanha com batata a murro, bacalhau à Braga ou posta à casa, entre outras especialidades.Tem mais de 50 anos de fama, conquistada com pratos como o arroz de pato, as tripas, o cozido ou o peixe fresco que varia diariamente. Ao almoço o menu com sopa, prato e bebida fica à volta de €7. À noite o preço sobe para os dois dígitos, à boleia dos aperitivos postos sempre quentes na mesa, e sempre com boa relação qualidade-preço.Não há só prato do dia no Duas de Letra, mas também prato da noite. Por €7 e €9 respetivamente o menu completo é servido à mesa, com sopa, pão, entrada, prato e bebida. Se quiser prescindir da sopa, então a conta sair-lhe-á €1 mais barata. Entre as vantagens de comer no Duas de Letra, além do preço, está a oferta vegetariana, sempre considerada com propostas variadas.Lê-se, na parede, o aviso e o alívio: "Retomámos o serviço de imperial." Está, portanto, tudo em ordem nesta casa da Buraca que, juntamente com o Zé Pinto, coleciona carros à porta nas horas de almoço. Os pratos do dia rondam os €8 e incluem cabidela ou rodeão de vitela mirandesa e há meias doses de cozido à portuguesa (€7,80), arroz de peixe com camarão (€7,20) ou bacalhau à Brás (€6,90). Não dispense os fresquíssimos queijos de cabra à entrada.É uma das padarias mais conhecidas da cidade entre os amantes do pão de fermentação natural e longa. Deveria ser também conhecido entre os amantes de almoços baratos (o que é diferente aos jantares que servem de quinta a sábado). Os pratos rondam os €6 e têm frequentemente inspiração francesa - quiches, rillettes e sopas consistentes como a de cebola ou a toscana. No final, um dos bolinhos de canela ou cardamomo de inspiração nórdica.O timbale, servido apenas ao jantar, é a especialidade deste restaurante acolhedor e apresenta-se com diferentes recheios: frango, camarão, alheira ou bacalhau com grelos. À carta, a refeição pode começar nos €6 e vai, no cenário mais esbanjador, até aos €13. Ao almoço, o prato do dia custa €4,60 e, se completado com sopa, água e café, fixa a refeição nos €7,55. Uma boa escolha para quem mora ou trabalha perto dos Pinhais da Foz.Ao jantar os preços do Mito podem começar a partir dos €30 por pessoa, mas ao almoço o restaurante liderado pelo chef Pedro Braga não inibe as carteiras mais contidas de gozarem de uma refeição de autor com propostas diferentes. O menu base custa €9,80 e inclui uma entrada, prato e bebida (água ou infusão). Há sempre três a quatro opções à escolha em cada categoria, incluindo criações vegetarianas, e por mais um euro poderá pedir uma sobremesa.É uma das raras casas na Baixa lisboeta, mesmo junto aos Restauradores, onde ao almoço ainda se pode comer meia dose de cozido por cerca de €5. Não vale a pena olhar além do prato do dia, as especialidades estão todas aí - chanfana, carne de porco à alentejana, bacalhau assado. Isto se não considerarmos as dezenas de relógios em madeira na parede, especialidade de Américo Fernandes, o dono.O bife de cernelha ou a posta, suculentos e servidos com abasto, são cartões de visita deste restaurante, onde o entra-e-sai de clientes é uma constante. A acompanhar há sempre uma caneca de vinho, um fino, água ou sumos e, para quem tiver estômago, uma sopa de entrada. A refeição ronda os €7, já com o café a fechar as contas.Há duas coisas certas na Tasca do Gordo, a mais famosa (e escondida) casa de pasto de Pedrouços: a devoção pelo Benfica - os cachecóis, e acabamentos das paredes em vermelho não enganam - e a rica dobrada com feijão-branco, que faz a fama da casa. Uma dose alimenta facilmente duas pessoas (€8,10) e há meias doses para os rangers solitários - da dobrada, das espetadas e do naco de porco à Gordo. Confirma-se, não é simpático para pescetarianos.O mais digno representante da comida sul-coreana em Lisboa está numa urbanização residencial de Odivelas. O Xin só não tem as típicas mesas redondas com grelha ao centro para o korean BBQ. De resto tem bibimbap (€8,80 a €10,80 para duas pessoas), asas de frango caramelizadas e picantes (€6,80) ou a sopa picante de tofu com kimchi (€7,20) - uma tachada que dá para mais do que as duas pessoas anunciadas.