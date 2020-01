Crítica de Teatro: Ca_Minho

O Teatro Meridional e as Comédias do Minho coassinam a peça, no âmbito do projeto Províncias, nascido em 2003. Encenada por Miguel Seabra, explora o espírito do Alto Minho, partindo de um conto de Marlene Castro e dos pressupostos estéticos que estão na génese do projeto: banda sonora em permanência e gestos em vez de palavras.O espetáculo lê aspetos contrastantes da região - a religiosidade profunda, a folia plena, o trabalho da terra, o abuso do álcool, o papel da mulher, a violência - envoltos na brilhante paisagem sonora de Rui Rebelo, a marcar compasso e sentimento de uma peça que cresce, se adensa e agarra o público, sobretudo na segunda metade, com o Minho a ganhar forma por trás dos seus próprios fantasmas e passos cifrados do vira.Teatro Meridional, R. Açúcar, LisboaAté 2/2 • 4.ª a sáb., 21h30 • Dom., 16h€12