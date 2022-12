Rio de Prata: sabores nacionais à beira do Tejo

No novo empreendimento dos jardins do Braço de Prata, em Lisboa, este restaurante namora com o Tejo e com a cozinha tradicional portuguesa, com ecos de Cabo Verde e preparada “à moda antiga”.

A vista de rio é total, com Alcochete no horizonte. No interior, há duas salas envidraçadas, um delas com balcão de mármore e, no teto, uma escultura do artista Valentim Quaresma que, em prateado, imita o curso do Tejo, o tema deste restaurante que abriu há cerca de um mês, com pé direito alto e ambiente acolhedor, dominado por tons de cobre e castanho. Foi tudo pensado por Bernardo Ventura, proprietário do espaço, inspirado pela antiga zona industrial que o rodeia.