Mérida e Zafra, este fim de semana com a SÁBADO Viajante

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Sábado é dia de viagens na CMTV. Esta semana, a sua revista de viagens (que já está nas bancas) vai partir à descoberta de dois lugares mágicos na Extremadura espanhola: Mérida e Zafra. Na primeira, vamos conhecer a vasta herança romana que ali existe, como o mais famoso anfiteatro do sul de Espanha. Sem esquecer a ponte romana, o anfiteatro, os aquedutos ou a alcáçova. Vamos também ter a hipótese de sobrevoar toda a região num inesquecível voo de balão. A paisagem da Extremadura, ao nascer do dia, tem um encanto especial e, no final, tivemos direito a uma suave aterragem e a um pequeno-almoço à boa moda espanhola. Em Mérida, há também que realçar - e vamos mostrá-lo - um museu único, o Museu Nacional de Arte Romana. Além da rica coleção, é um espaço arquitetónico que merece uma visita com tempo.





A carregar o vídeo ... Extremadura - Mérida e Zafra

Em Zafra, a que também chamam a "Pequena Sevilha", vamos descobrir o centro histórico, apreciar a gastronomia e saber mais sobre esta região espanhola. E daí seguimos mais para sul, para Pallares, onde pai e filho se dedicam a criar gansos para a produção de foie gras. Um tema polémico, dado o sofrimento infringido aos animais, mas que aqui tem a sua versão ecológica e respeitadora.Terminamos em beleza, nos arredores de Mérida, para conhecer o casal Noemi e Santiago Cabalgante. Criaram umas termas romanas em casa, com restaurante especializado nos menus de outros tempos. Dá direito a vestir a tradicional toga e a comer deitado.Tudo para ver neste sábado de manhã, na CMTV ou a qualquer momento em sabado.pt/viajante.