SÁBADO Viajante chega dia 28 de maio às bancas

A revista SÁBADO Viajante de junho chega às bancas neste sábado, 28 de maio. É uma edição muito especial, já que marca o primeiro aniversário da sua revista de viagens. Foi em maio de 2021 que chegou às bancas o primeiro número e que se deu início à transmissão do programa de televisão semanal na CMTV. Um ano depois, temos novidades e novos destinos para partilhar consigo.





Na revista que vai chegar agora às suas mãos, damos destaque à Tailândia, a Terra dos Sorrisos. Depois de dois anos de pandemia, o turismo internacional está de volta ao país e fomos ao Sudeste Asiático para lhe contar tudo o que poderá ver por lá e as medidas que foram implementadas para receber os visitantes. Estivemos em Phuket, nas ilhas Phi Phi e no Parque Nacional de Khao Sok, como poderá ler na reportagem que é tema de capa da. Phuket é um dos principais destinos na Tailândia, mas não se trata apenas de praia e festa. Fomos também à descoberta da herança portuguesa e da gastronomia do país, uma das suas maiores riquezas. Seguimos em lancha rápida até uma das praias mais famosas do mundo, a Maya Beach (onde foi rodado o filme "The Beach - A Praia", com Leonardo DiCaprio) e ainda houve tempo para nos aventurarmos na selva com a visita ao Elephant Hills Camp. A experiência de estar perto destes animais impressionantes é outro dos relatos que vai poder ler na sua revista de viagens, além de ver e ouvir no programa de televisão que vai para o ar na manhã deste sábado na CM TV (às 10h20).Outro destino em destaque nesta edição é a Costa do Sol, na Andaluzia. Partimos de Málaga para conhecer as aldeias de montanha, sua cultura, história e gastronomia, bem como o Parque Natural Sierra de las Nieves e o Vale do Genal. Um destino para descobrir no papel, mas também nos episódios do programa de viagens durante o mês de junho. Ainda fora de Portugal trazemos uma proposta para levar os mais novos - os estúdios da Warner Bros. em Londres, onde o universo de Harry Potter está ao alcance de qualquer um. A isto junta-se também um portfólio de Alexandre Azevedo sobre uma das festas mais tradicionais de Marrocos, o encontro anual de tribos nómadas do norte de África.Em termos nacionais, grande destaque para um roteiro familiar em Porto Santo, no arquipélago da Madeira. Tem uma das melhores praias do mundo, mas muito mais para ver e conhecer, como lhe mostramos na reportagem escrita e nos episódios do programa da CM TV planeados para as próximas semanas. Junte a isto um roteiro de 48 horas de Setúbal à Serra da Arrábida e a ementa fica quase completa.Na, sabemos para onde vamos. E com quem vamos. É por isso que temos a bordo os escritores e autores Francisco José Viegas, Raquel Ochoa e Gonçalo Câmara. Sem esquecer as crónicas do diretor Nuno Tiago Pinto e dos jornalistas Ângela Marques, Alfredo Leite, Eduardo Dâmaso e Ricardo Santos, bem como a visão sobre o mundo dos vinhos de Maria João de Almeida, presidente da APENO - Associação Portuguesa de Enoturismos.Novidades, agenda, efemérides, restaurantes com história, uma entrevista à cantora portuguesa Lura e a mala de viagem da atriz Teresa Tavares completam o cenário da sua revista de viagens. A partir deste sábado nas bancas, todas as semanas na CM TV e a qualquer hora em sabado.pt/viajante.