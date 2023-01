Janeiro, um mês recheado de curiosidades

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O primeiro museu nacional do mundo abriu portas há 263 anos, a 15 de dezembro de 1759. Trata-se do British Museum, dedicado à história, arte e cultura da Humanidade. Fica em Londres, Inglaterra, e da sua coleção fazem parte mais de 13 milhões de objetos das mais variadas proveniências. Essa tem sido uma discussão (a devolução ou não das obras aos países onde foram encontradas), com a Grécia e o Egito a exigirem o que é seu, por direito histórico. No caso dos gregos, os Mármores do Pártenon, datados de há mais de 2500 anos; quanto aos egípcios, a Pedra de Roseta, um fragmento de granodiorito que permitiu decifrar os hieróglifos.





Num registo muito diferente, há 25 anos, nos EUA, o site norte-americano Drudge Report divulgou o escândalo de, Presidente e estagiária da Casa Branca. Uma mancha difícil de limpar.