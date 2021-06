Já estreou o programa da SÁBADO Viajante na CMTV

Estreou neste sábado, 5 de junho, às 10h30, o programa de viagens SÁBADO Viajante, na CMTV. O primeiro episódio foi dedicado a Setúbal, a cidade do rio azul.

A carregar o vídeo ... Setúbal, episódio 01

Ao longo de 10 minutos, o Mercado do Livramento (considerado um dos melhores do mundo quanto a peixe e marisco) foi destaque, com as pessoas que lá trabalham, e ainda houve tempo para um passeio de barco pelo rio Sado, ao encontro dos produtores locais de ostras. Com avistamento de golfinhos, como não poderia deixar de ser.



Outra estrela deste primeiro episódio foi o Moinho de Maré da Mourisca, um espaço na natureza a descobrir a poucos quilómetros do centro da cidade.



Durante o mês de junho, o concelho de Setúbal estará em destaque com episódios dedicados não só à cidade e à sua oferta, mas também mostrando o que de bom se pode fazer em Azeitão ou na serra da Arrábida. Sem esquecer a gastronomia, a cultura e o empreendedorismo.



O programa da SÁBADO Viajante na televisão nasce de uma parceria entre a revista SÁBADO, a CMTV e a Reverso Editora. Tem autoria e apresentação de Ricardo Santos, imagem e edição de Miguel José Pereira e produção de Cláudia Sousa Carvalho.



A partir de agora, as suas manhãs de sábado vão ser diferentes, à descoberta de Portugal e do mundo.