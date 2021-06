Amanhã há novo episódio da SÁBADO Viajante na televisão

Setúbal continua a ser o destino em destaque no programa de televisão da SÁBADO Viajante. O segundo episódio vai para o ar a 12 de junho, às 10h30, na CMTV.

Desta vez, o desafio é o de descobrir novos valores na arte e no empreendedorismo da cidade, mostrando também o que se pode fazer neste concelho à beira do rio Sado. A arte urbana será outro dos temas abordados, em especial um projeto de cooperação entre moradores e autarquia para a resolução de problemas e embelezamento dos bairros.



Hospital do Outão, na serra da Arrábida Ricardo Santos

Deste segundo episódio da vertente televisiva da SÁBADO Viajante vai fazer parte também a cantora e compositora A Garota Não, Cátia Oliveira. Com o olhar e as palavras vai dar a conhecer o bairro onde cresceu e partilhar a sua forma de fazer música e ver o mundo.

Paulo Mendes, empresário e filho da terra, vai abrir as portas do seu bairro de Troino, um dos mais tradicionais de Setúbal. Uma viagem pelos sabores da cidade e pelos novos projetos que estão a nascer. Destaque para uma mercearia pedagógica onde a tradição é recordada em cada artigo.



Durante todo o mês de junho, a cada sábado de manhã na televisão, a SÁBADO Viajante vai estar a mostrar Setúbal, um dos destinos nacionais mais procurados por quem procura praia, serra, cultura e lazer. Este é um dos temas principais da revista SÁBADO Viajante, que já se encontra disponível nos habituais pontos de venda espalhados pelo País.



Mais informações em sábado.pt