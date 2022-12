Fim de Ano: Quatro propostas em Espanha, Portugal e Tailândia

OLÉ, MÁLAGA!

A cidade do Sul de Espanha é animada todo o ano e sabe como dar uma festa em grande. São umas horas de carro mas evita as confusões dos aeroportos nesta altura. É um bonito passeio. As festas começam com as iluminações de Natal mas a "Nochevieja", como lhe chamam os espanhóis, começa às 22h na Plaza de la Constitución. Há concerto gratuito enquanto se comem as uvas da passagem de ano (em vez das passas à portuguesa). Depois é escolher uma das muitas discotecas que organizam festas especiais - aqui sim com entrada paga. Se quiser um programa mais tranquilo, o Parador Gibralfaro tem um pacote de duas noites (30 e 31 de dezembro) que inclui o jantar especial de fim de ano, o almoço ou jantar de dia 30 e pequeno-almoço a partir de 400 euros por pessoa. Antes e depois da grande noite, vale a pena conhecer alguns dos extraordinários museus da cidade, como o Centro Pompidou, a Casa Natal e o Museu Picasso (em 2023 assinalam-se 50 anos da sua morte) ou o Museu do Automóvel e da Moda que alberga uma surpreendente coleção do empresário português João Magalhães. No Teatro del Soho (teatrodelsoho.com), a companhia de António Banderas, pode assistir a um clássico dos musicais dos anos 70, Godspell, em cena até 8 de janeiro.

