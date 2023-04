Boa vida em Espanha

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

No episódio do próximo sábado (às 10h20 na CMTV), começamos com os pés na areia, na Costa do Sol, em Espanha. Esse é o ponto de partida para ficar a saber tudo o que se pode fazer neste destino, além dos mergulhos e dos banhos de sol.





Sempre em viagens curtas, vamos visitar o Bioparc e a sua oferta de vida animal, o Sea Life de Benalmádena, com a vida marinha e a sustentabilidade como bandeiras, e o Mariposário da mesma cidade. É o local ideal para quem gosta de borboletas. Depois dos animais, vamos em busca do flamenco, um património essencial no Sul de Espanha. Vamos ouvir e conhecer um dos seus intérpretes mais carismáticos, Emilio "Caracafé" Fernández de los Santos, neto de portuguesa e uma personagem que não deixa ninguém indiferente. É com ele que vamos também conhecer a Casa Museu Don Bosco, em Ronda.

No regresso à zona de Málaga, teremos ainda tempo para visitar o novíssimo Museu do Videojogo, com raridades de outros tempos e as mais recentes tecnologias, antes de aproveitarmos a oferta de restaurantes e de vida noturna da cidade.

Na SÁBADO Viajante, sabemos para onde vamos, venha daí connosco.