Airbus 350: o “último grito da aviação” já voa nos céus de Portugal

O modelo que esteve para ser adquirido pela TAP começou a voar no final de abril em Portugal. A operação é assegurada pela companhia aérea World2Fly, que tem viagens diretas a partir de Lisboa e do Porto para as Caraíbas até outubro.

Maior do que o normal, mais largo, menos ruidoso e mais confortável: "É a nova geração a funcionar", diz Ricardo Bahia dos Santos, comandante do primeiro voo do Airbus 350-900 a operar a partir de Portugal. A rota inaugural, do passado dia 30 de abril, ligou Lisboa a Cancún, no México, um dos três destinos caribenhos assegurados pela companhia aérea World2Fly, a par de Punta Cana (República Dominicana) e Varadero (Cuba). Até outubro, haverá partidas semanais dos aeroportos Humberto Delgado, em Lisboa, e Francisco Sá Carneiro, no Porto, com preços de viagem e estadia all inclusive a partir dos €800 por pessoa.