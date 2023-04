SÁBADO Viajante na CMTV: Venha connosco à Senda Azul

Neste fim de semana, voltamos a Espanha, depois das aventuras da equipa da SÁBADO Viajante na região de Aveiro (pode recordar esses episódios aqui). Desta vez, vamos estar na Andaluzia, na região de Málaga, para conhecer um roteiro com cerca de 180 quilómetros pela Costa do Sol.





Começamos em Caleta de Vélez, um porto de pesca a curta distância de Málaga, onde a tradição da pesca se encontra com os passeios em catamaran. Depois da animação e da boa conversa a bordo, paramos no Passeio Marítimo de Benagalbón para conhecer o chef Álvaro Saura e o seu restaurante com os pés na areia, o Liceo Playa.A praia de Rincón de La Victoria também vais estar no nosso itinerário, com direito a atividades no mar, como snorkelling ou mergulho, por exemplo, em comunhão com a natureza.A famosa Torremolinos será outra das nossas paragens. É por lá que vamos conhecer um desporto especial, ligado à arte xávega. Uma equipa feminina vai mostrar-nos como se enfrenta o mar.Terminamos com um passeio ao largo desta costa, sempre na Senda Azul, entre Benalmádena e Fuengirola, antes de chegarmos a Estepona para ficar a saber tudo sobre o Turismo Marítimo, uma homenagem aos homens e às mulheres do mar.Na, sabemos para onde vamos, venha daí connosco. Todas as semanas, ao sábado às 10h20, na CMTV, a qualquer momento aqui e, de três em três meses nas bancas, com a sua revista em papel. Este mês, com destaque para Aveiro e Ílhavo, entre muitos outros destinos em Portugal e no estrangeiro.