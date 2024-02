Venha connosco à Baviera

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Esta semana vamos à Alemanha. A poucos meses do início do Euro 2024, e sendo Munique uma das 10 cidades a receber o torneio, começamos por visitar o Allianz Arena, palco do jogo de abertura. A casa do Bayern impressiona, tal como o Parque Olímpico de Munique, onde se realizaram os Jogos Olímpicos de 1972, marcados pela tragédia e pela glória.





Na capital da Baviera, visitamos o centro histórico e descobrimos os mercados de rua e as cervejarias tradicionais, experiências a não perder na cidade. Christian Valentini, do Turismo de Munique, vai dar-nos todas as informações sobre todos os pontos de interesse da região e é seguindo o seu conselho que partimos para a zona dos lagos. Tegernsee e Chiemsee são os escolhidos, com direito a passeio à vela, subida à montanha nevada e banho de floresta, uma terapia de origem japonesa no meio da natureza.Terminamos nas ilhas dos Homens e das Mulheres para visitar um palácio grandioso, inspirado em Versalhes e um mosteiro beneditino.Na, sabemos para onde vamos. Venha daí connosco, todas as manhãs de sábado, às 10h20, na CMTV, a cada momento em podcast e no site e nas redes sociais da revista, sem esquecer a edição em papel nas bancas a cada três meses.