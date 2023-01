Guatemala: terra de lagos, vulcões e Maias

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Esta semana, a SÁBADO Viajante vai estar na Guatemala. A sua revista de viagens vai mostrar um dos mais impressionantes países da América Central. Neste sábado, às 10h20 na CMTV, poderá ficar a conhecer alguns dos locais mais especiais deste destino.





A viagem começa em Antígua, a antiga capital colonial, uma cidade com muito para descobrir. Começamos no Parque Central, passamos pelo Arco de Santa Catalina, visitamos o Mercado, restaurantes, bares e lojas. Desta cidade rodeada por montanhas partimos para a conquista dos vulcões Acatenango e Fuego.Uma caminhada de três a seis horas para assistir ao grandioso espetáculo das erupções vulcânicas.Lago Atitlán, Lago Izábal e Livingston são outras paragens nesta viagem de mochila às costas. Sem esquecer a sempre presente herança Maia com uma visita às fantásticas ruínas de Tikal.Nasabemos para onde vamos, venha daí connosco. Todos os sábados na CMTV, a cada três meses nas bancas, a cada minuto em sabado.pt/viajante e também no Instagram