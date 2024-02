O novo podcast da Casa da América Latina é uma parceria com a revista SÁBADO Viajante. Raquel Marinho leva-nos de viagem com figuras públicas que têm muito para contar. Tudo começa com a escritora Lídia Jorge.

O dia 1 de fevereiro marca o início de mais uma parceria da Casa da América Latina (CAL) com a revista SÁBADO Viajante. Depois do concurso de fotografia "Eu Fiz o Mochilão na América Latina", chega a vez do podcast "Eu Já Fui à América Latina. O rosto do projeto vai ser Raquel Marinho, diretora de comunicação da Casa da América Latina, antiga jornalista da SIC e grande divulgadora da poesia portuguesa. O objetivo destas conversas é conhecer as experiências de viagem de figuras públicas portuguesas nos países latino-americanos. Esta é uma região do planeta pautada pela diversidade cultural e geográfica e nela podem viver-se momentos inesquecíveis que serão agora partilhados por convidados muito especiais.





A premiada escritora Lídia Jorge é a primeira personalidade portuguesa a partilhar a sua experiência na América Latina. Escolheu a Argentina como destino, um país especial em termos de afetos familiares e de cultura. Da histórica inflação no país até ao tango, passando pela gastronomia, literatura e sociedade, a conversa é uma boa oportunidade para conhecer melhor a autora de A Costa dos Murmúrios. Na lista de convidados para os próximos episódios estão, por exemplo, a cantora Capicua e o escritor José Luís Peixoto.Raquel Marinho é clara quanto ao objetivo do projeto: "Queremos fazer a aproximação dos portugueses à América Latina, saber o que pensam, as suas histórias, os seus pontos de vista. Estas pessoas são os nossos olhos."A ideia para a parceria entre a Casa da América Latina e asurgiu no segundo semestre de 2023, inspirada pela já existente cooperação entre ambas as partes no concurso fotográfico "Eu Fiz o Mochilão na América Latina" (cujos vencedores são anualmente anunciados na Bolsa de Turismo de Lisboa). A inspiração para as entrevistas em formato podcast vem de um programa de rádio online, "Um Mar com Outro Nome", da autoria da atual Diretora de Comunicação da CAL, e o desejo de chegar a um público mais vasto - "A ideia de jornalismo do modelo tradicional está ultrapassada, os tempos mudaram. É preciso trabalhar os conteúdos em várias plataformas, além de que ficam sempre disponíveis."Cada episódio deste podcast quinzenal tem até 30 minutos de duração e o primeiro, com a escritora Lídia Jorge, fica disponível a 1 de fevereiro. Nos três seguintes dias, o podcast estará em exclusivo no site da revista SÁBADO , passando depois disso a ser partilhado pela Casa da América Latina nas restantes plataformas.