Neste sábado, vamos estar em Baião e Resende

No programa deste fim de semana, vamos do vinho à literatura, passando pela gastronomia e pelas atividades ao ar livre.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A SÁBADO Viajante continua à descoberta de Portugal, fugindo ao óbvio e dando a conhecer o muito que há para ver e experienciar no país. Desta vez, no programa de televisão da sua revista de viagens na CMTV, vamos andar por terras do Vinho Verde, Baião e Resende. Sempre com o Douro por perto, seguimos o roteiro Verde Sentido e começamos por entrar na casa onde viveu o escritor Eça de Queiroz, em Tormes, no concelho de Baião. Do cenário da obra "A Cidade e as Serras" continuamos até ao centro de Baião para testemunhar uma das festas mais populares da região, com direito a feira de gado.





A carregar o vídeo ... T2 Ep37 - Roteiro do Vinho Verde, Baião e Resende

Tópicos Viajante Programa Televisão Portugal Resende Baião Aventura Gastronomia Vinhos Literatura

Quem nos vai traçar um retrato deste Portugal é Cristina Vieira, Presidente da Associação de Municípios do Douro e Tâmega. Vamos ficar a saber mais sobre as características locais e o trabalho que tem sido feito para incentivar o turismo. E para conseguir aproveitar ao máximo esta região, juntamo-nos à empresa Bello Giro num passeio em segway pela Serra da Aboboreira e de barco pelo rio Douro.Para terminar a viagem, há sempre gastronomia, por isso seguimos até Resende para conhecer o chef Idalécio Pereira. Com ele vamos descobrir os produtos locais e o bom trabalho que tem feito no restaurante Gentleman.Não perca este e outros episódios todos os fins de semana na CMTV e a qualquer momento em sabado.pt/viajante Na, sabemos para onde vamos. Venha daí connosco.