SÁBADO Viajante nas bancas a partir deste sábado

A SÁBADO Viajante chega às bancas este sábado, 3 de dezembro. Nesta edição, viaje connosco até Malta, fique a conhecer a capital La Valleta, a gastronomia, os portos e as catedrais mais bonitas da ilha.





Ainda nesta edição, passámos pela Guatemala e por Chicago e sugerimos-lhe 14 opções para aproveitar os mercados e luzes de Natal na Europa, as festas de Fim de Ano e o regresso do Carnaval em 2023.Em Chicago, nos EUA, o fotojornalista Rodrigo Cabrita visitou o Art Intitute of Chicago, onde estão reunidas pinturas emblemáticas de Claude Monet e Vicent Van Gogh, provou as tradicionais pizzas e assistiu a um jogo de basquetebol no United Center, casa dos Chicago Bulls.Esta nova edição datraz também uma entrevista a Paulo Pires, em que o ator recorda algumas das viagens que fez durante a juventude e as que ainda planeia fazer.O jornalista Pedro Henrique Miranda voou até ao Qatar, para conhecer o maior cruzeiro de sempre da MSC, que permanece algum tempo no Golfo Pérsico, antes de seguir para o Mediterrâneo.Napode ainda ler as crónicas sobre viagens de Francisco José Viegas, Gonçalo Câmara, Raquel Ochoa, Alfredo Leite, Ângela Marques e Ricardo Santos. A não perder, nas bancas a partir de 3 de dezembro.