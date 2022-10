Venha provar o melhor da Extremadura espanhola

A região espanhola da Extremadura vai estar em destaque na Travel Talk de 26 de outubro, às 18h30, nas instalações da Xperience Lisboa, na Avenida Fontes Pereira de Melo, 27, na capital portuguesa. Esta é uma parceria entre a agência de viagens e o Turismo da Extremadura com a participação da SÁBADO Viajante.





ou através das redes sociais da Xperience Lisboa

Durante pouco mais de uma hora, pelas mãos do guia de viagens Marco Mangut e do jornalista da revista, Ricardo Santos, vamos ficar a saber os segredos e os locais a não perder na Extremadura. Uma viagem em forma de conversa e vídeo para dar a conhecer esta região tão próxima de Portugal, geográfica e socialmente.Natureza, história, património, gastronomia, aventura e muito mais são os temas em cima da mesa. Vamos de Badajoz a Plasencia, do montado à serra, havendo tempo para conhecer Olivenza, Mérida, Zafra e Cáceres. Mas há muito mais para descobrir. Para tal, basta que se inscreva, de forma gratuita (pelo email eventos.flagshiplis@btravel. com ), para se poder juntar a nós nesta aventura por uma das mais surpreendentes regiões de Espanha.Descubra mais sobre este destino na edição em papel daque está nas bancas, através dos episódios do programa de televisão na CMTV (ao fim de semana de manhã) ou em sabado.pt/viajante