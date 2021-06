Setúbal, uma aposta segura

Entre o Sado e a Arrábida, com uma oferta cultural invejável, praias de sonhos, peixe e marisco elogiados e novos projetos que surpreendem. A cidade revolucionária da década de 80 aposta agora tudo no turismo e na qualidade de vida. E com bons resultados.

Esta não parece a cidade onde cresci. Continua ali à beira do Sado, como sempre esteve, guardada pela serra da Arrábida e invejada pelo Atlântico como porto de abrigo, mas já não é a mesma. É certo que ainda pulsa desde a avenida Luísa Todi, sobe as escarpas até ao Forte de São Filipe e à Bela Vista, brinca com os golfinhos no estuário, mas não pode ser a mesma cidade onde passei infância e adolescência.

Setúbal mudou, marcou a sua posição no mapa, limpou-se de preconceitos, cuidou das ruas e das fachadas, deu-se à cultura e ao turismo, virou-se para o rio, concentrou-se nos sabores que a tornaram famosa (no prato e no copo) e está para as curvas. Para todas as curvas, de Azeitão à Mourisca, do Parque do Bonfim à Praia da Saúde, da Albarquel ao Portinho, parando para uma fotografia em Galapos a fazer lembrar a Côte d’Azur ou as Caraíbas.

Estive 20 anos fora, com rápidas e pouco exploratórias incursões de fim de semana para estar com a família. Talvez seja por isso que a vejo tão diferente, para melhor, sem lhe apontar apenas defeitos. Não tiraria nada àquilo que Setúbal me ensinou nos primeiros 20 e poucos anos de vida. Isso que fique claro, mas adoraria ter crescido na Setúbal de agora, que mantém o rio na sua banda sonora e que dá condições à sua gente para ficar por lá e ter uma qualidade de vida invejável.