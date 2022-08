Quinta do Pisão. Um paraíso às portas de Lisboa

"Um dos paraísos da Terra." É assim que Anabela Teixeira, que atualmente vive em Londres, define a Quinta do Pisão. Quando está em Portugal, fica em Sintra e visita o espaço quase todas as semanas, com a família e os amigos, em passeio, ou sozinha, para fazer desporto, ou mesmo para comprar legumes. São cerca de 380 hectares de natureza, o equivalente a 380 campos de futebol. Coelhos, raposas, cavalos, burros, abelhas e uma horta biológica onde os visitantes podem colher, pesar e comprar os legumes favoritos. A Quinta do Pisão foi requalificada pela Câmara Municipal de Cascais, a entrada é gratuita, e apesar da procura dos moradores do concelho e arredores, continua desconhecida para muitos.





Atriz de 49 anos, e blogger no projeto Voltar à Terra , Anabela Teixeira sublinha a "simpatia da equipa que trabalha na Quinta do Pisão", onde passa horas a fotografar. Mas é na horta que Anabela se "encontra": "A experiência de apanhar legumes biológicos da terra, tal como fazia na terra da minha avó, na aldeia, é o que me fascina mais. Ir à horta buscar alface, lavar e colocar no prato era algo natural".Quando era mais nova, Rita Andrade morava em Alcabideche e demorava 5 minutos a chegar à Quinta do Pisão. Sempre gostou muito de fazer desporto e foi graças à mãe que começou a fazer jogging na quinta. Levava o cão a passear, fazia exercício físico, caminhava e visitava o espaço dedicado aos animais. "É um escape ao stresse, um mini-refúgio, principalmente para amantes da natureza como eu", afirma a estudante de Arte, de 24 anos. É "um cantinho especial, um paraíso que está ali muito protegido e espero que assim continue a estar", sublinha. Rita diz que quem conhece a Quinta do Pisão gosta do espaço e quer regressar. "É uma zona de aprendizagem para os mais novos e uma zona de relax para os mais velhos", conclui.