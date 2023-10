"Vivemos o tempo mais corrido de sempre." O poema d' A Garota Não que se tornou viral

A cantora A Garota Não venceu, no domingo, o Globo de Ouro da SIC, na categoria de Melhor Intérprete. No palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, Cátia Oliveira agradeceu o prémio com a leitura de um poema da sua autoria pelo qual acabou ovacionada. Os ecos do texto que leu em direto na televisão passaram para a internet e durante o dia seguinte tornou-se viral.



Receber distinções é algo a que a artista setubalense até já está habituada. Logo no seu primeiro álbum, Ruas das Marimbas Nº7, em 2019, ganhou, com Adamastor, a categoria de Melhor Videoclip, no Arouca Film Festival. Três anos depois, foi a vez de 2 de Abril, nome do bairro em que nasceu, receber o prémio de Melhor Disco Português pela Antena 3 e o Altamont. A equipa da revista Blitz classificou o seu álbum como sendo o segundo melhor entre os 50 Melhores Álbuns Portugueses de 2022.





Da sua lista de temas destacam-se ainda Dilúvio (2022) ou Que Mulher é Essa (2020). Além das suas músicas, muitas delas com uma mensagem política e de protesto, A Garota Não também já escreveu canções para outros artistas. Deste leque fazem parte cantores portugueses como Ana Bacalhau, Cristina Branco ou Sara Correia.Depois de se ter licenciado em Comunicação e Cultura pela Faculdade de Letras de Lisboa, Cátia Oliveira formou-se em jornalismo pelo CENJOR. Mais tarde, trabalhou na rádio Popular FM.Para a categoria de Melhor Intérprete, nos Globos de Ouro, estavam também nomeados Carminho, Ana Moura, Nininho Vaz Maia e David Bruno. Acabou por ser A Garota Não a subir ao palco para receber o galardão que agradeceu com o poema que se pode ler abaixo:"Vivemos o tempo dos Budas, das flores de plástico e das cómodas douradasE rimos muito alto, por cima da música alta das esplanadasVivemos o tempo da kombucha, do coaching, das soft skills e da gratidãoSaibamos agradecer aos bancos os juros que nos cobram na habitaçãoVivemos o tempo mais corrido de sempreDas metas, dos objetivos, do 'nem que me esfarrape'Não há esforço que não valha a pena, seremos todos Luft, TAPVivemos tempo de maioria absoluta, de posso e mando, de meritocraciaO mérito mede-se a partir dos dentes, das notas do colégio ou da demagogia?Obrigada por esta oportunidade, um globo de ouro nas mãos de um ser tão falhoHá quem tenha muita sorteA sorte, a mim, tem-me dado muito trabalho."