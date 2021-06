Um dia na Arrábida com gastronomia, vinho, praia e campo

10h

Evitando o pico de calor na praia, inicie o passeio em Azeitão, visitando a Casa-Museu da José Maria da Fonseca, empresa familiar fundada em 1834 e, portanto, com quase 200 anos de história ligada ao vinho. Marque a visita - em que se destacam as caves - pelo 212 198 940 e termine na loja, com brancos, tintos e moscatéis a preços convidativos.