'O bairro das coincidências.' Francisco José Viegas no México

No romance A Quatro Mãos, de Paco Ignacio Taibo II – que eu conhecera em Gijón na Semana Negra que ele então organizava, uma jornada de sidra e literatura policial, e que depois passou para as mãos de Luis Sepúlveda –, Leon Trotsky está vivo em Coyoacán, conhece Frida Kahlo, com quem tem um romance, cruza-se com Diego Rivera e escreve um romance policial nas horas noturnas, depois de passar o dia a escrever contra Estaline (Paco Taibo conhecia bem o cenário; escrevera uma história do bolchevismo no México).