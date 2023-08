Quatro cidades alemãs do Euro 2024, quatro destinos para descobrir em família na região da Renânia do Norte - Vestfália. Sustentabilidade, natureza, arquitetura e o futebol como uma boa desculpa.

A pouco mais de um ano do início do Campeonato da Europa de futebol masculino, a Alemanha está mais do que pronta. Nem outra coisa seria de esperar. São 10 estádios em 10 cidades que, entre 14 de junho e 14 de julho de 2024, vão receber visitantes de todo o continente. Adiantámos serviço e fomos conhecer quatro destas cidades alemãs - Colónia, Dusseldorf, Dortmund e Gelsenkirchen - no estado da Renânia do Norte - Vestfália. Tudo para que possa ir já preparando a viagem, a pensar ou não no Euro 2024.

Colónia