Os 50 melhores destinos para viajar em 2024. Um deles é português

A maior editora de guias de viagem do mundo revelou os 50 destinos para viajar em 2024. De forma a celebrar os 50 anos de existência, a Lonely Planet expandiu, este ano, a sua lista de 30 lugares divididos em três categorias - cidades, países e regiões -, para 50 lugares em cinco categorias, adicionando a sustentabilidade e valor.

A lista dos melhores locais para viajar é votada pela comunidade global de colaboradores, escritores locais e parceiros editoriais, e é feita de maneira a oferecer uma visão de destinos menos conhecidos e novas perspetivas de diversos locais.

Países





Kevin Frayer / gettyimages

No topo da lista Best in Travel dos países está a Mongólia, tendo sido escolhida para os que procuram "espaços abertos, aventura e cultura". A Lonely Planets menciona o facto da Mongólia ser difícil de alcançar, tendo em conta os acontecimentos geopolíticos entre a Rússia e a Ucrânia, por ser vizinha de ambos. Para contornar a situação, o governo mongol declarou de 2023 a 2025 "os anos para visitar a Mongólia", facilitando as condições de entrada para os viajantes internacionais.

Em seguida, nessa mesma lista aparece a Índia, distinguida por ser o país mais colorido do mundo; Santa Lúcia, México, com a recente linha ferroviária que vai até às ruínas maias; Marrocos com o desempenho histórico no Campeonato do Mundo de Futebol. Já o Chile, Benim, Uzbequistão, Paquistão, e Croácia, distinguem-se pelas suas cidades históricas e cultura.

Regiões



Wolfgang Kaehler / gettyimages

Nas regiões, encontra-se em primeiro lugar o estado de Montana, nos Estados Unidos. Este destino foi o escolhido devido às "paisagens mais majestosas dos EUA, com uma ênfase crescente na conservação, cultura, comida e bebida".

Na restante lista surgem por ser locais isolados o Donegal (Irlanda), a Ilha Kangaroo (Austrália), Costa Suaíli (Tanzânia), Saalfelden Leogang (Áustria). A Rota de Ciclismo Trans Dinarica é distinguida pela primeira rota que liga os Balcãs Ocidentais que vai ser lançada em 2024 com um percurso de 3.364 km. O País Basco, Sul da Tailândia, Toscânia e extremo Norte da Escócia distinguem-se pelas suas culturas.

Cidade





Parque Nacional de Nairobi EyesWideOpen / gettyimages

A principal cidade na lista do Lonely Planet é Nairobi, a capital do Quénia, adorada pelos seus "ritmos únicos, impressionante variedade de restaurantes de inspiração local e rotação constante de locais de arte e cultura". Recebe a distinção também pelo seu Parque Nacional "repleto de vida selvagem, a uma curta distância do centro da cidade".

Já Paris está em segundo lugar desta lista, sendo a anfitriã dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de verão de 2024. Em seguida encontra-se Montreal, Mostar, Filadélfia, Manaus, Esmirna e Cidade do Kansas, cidades distinguidas pelos seus festivais e festividades. Já Jacarta e Praga sobressaem pelo seu turismo alternativo.

Sustentabilidade





Matthew Williams-Ellis / gettyimages

No top da lista da sustentabilidade encontramos o Equador. Escolhido pelas suas vastas florestas tropicais, rios, 20 vulcões ativos e lar de 6% de todas as espécies da Terra. É destacado o turismo responsável e as suas "pousadas ecológicas alimentadas a energia solar, uma nova reserva marinha e o primeiro aeroporto alimentado a energia renovável".

Nesta lista podemos encontrar o único destino português, o Caminho Português de Santiago, que se destaca pelas "igrejas românicas, rios e aldeias antigas ao longo do trilho de 620 km que liga Lisboa a Santiago de Compostela".

Na restante lista, encontramos Espanha, com a sua expansão nas energias renováveis, o País de Gales reconhecido pelos seus novos caminhos-de-ferro. A Patagónia, Gronelândia, trilhos do País de Gales, Palau, Hokkaido, Trilhos do Báltico e África do Sul também se destacam pelas suas ligações à natureza.

Valor





brandstaetter images / gettyimages

Em termos de valor encontramos em primeiro lugar a Polónia que se distingue por ser um dos destinos mais acessíveis da Europa, sendo assim possível ter uma "excelente gama de experiências de viagem de qualidade". É destacada a cidade de Varsóvia que vai inaugurar em 2024 um novo complexo que integra o Museu de Arte Moderna e o Teatro TR Warszawa. A Lonely Planet aconselha a não deixar de visitar as intemporais paisagens rurais da Polónia, com sugestões como: "Nas montanhas dos Cárpatos, caminhe pelo Trilho dos Ícones, passando por aldeias com velhas igrejas de madeira".

A seguir à Polónia encontramos o Centro-Oeste dos Estados Unidos, Nicarágua, as fronteiras romanas do Danúbio, Normandia, Egito, Icária, Argélia, Lagos do sul e Central Otago (Nova Zelândia) e os comboios noturnos da Europa, distinguem-se pelos seus valores históricos e pelo facto de serem destinos acessíveis financeiramente.





Lista dos melhores destinos

Países

Mongólia

Índia

Santa Lúcia

México

Marrocos

Chile

Benim

Uzbequistão

Paquistão

Croácia





Melhor Região

Montana, EUA

Donegal, Irlanda

Rota de Ciclismo Trans Dinarica dos Balcãs Ocidentais

Ilha Kangaroo, Sul da Austrália

Toscana, Itália

País Basco, Espanha

Sul da Tailândia

Costa Suaíli, Tanzânia

Saalfelden Leogang, Áustria

Extremo Norte da Escócia





Cidades

Nairobi, Quénia

Paris, França

Montreal, Canadá

Mostar, Bósnia

Filadélfia, EUA

Manaus, Brasil

Jacarta, Indonésia

Praga, República Checa

Esmirna, Turquia

Cidade de Kansas, Missouri





Sustentável

Equador

Espanha

Patagónia, Argentina e Chile

Gronelândia

Trilhos no País de Gales

Caminho Português de Santiago

Palau

Hokkaido, Japão

Trilhos do Báltico na Estónia, Letónia e Lituânia

África do Sul

Valor

Polónia

Centro-Oeste, EUA

Nicarágua

Danúbio limes, Bulgária e Roménia

Normandia, França

Egito

Icária, Grécia

Argélia

Lagos do sul e Central Otago, Nova Zelândia

Comboios noturnos da Europa