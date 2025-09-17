Ucrânia: Zelensky diz que serão necessários mais 50 mil ME para financiar a guerra em 2026

O chefe de Estado ucraniano falou da necessidade de o país comprar mísseis para sistemas 'Patriot' e outro tipo de armamento que os Estados Unidos estão dispostos a enviar à Ucrânia se outros Estados pagarem a fatura.

O Presidente ucraniano advertiu esta quarta-feira que serão necessários mais de 50.000 milhões de euros para financiar a guerra em 2026, montante que, afirmou, terá de sair do próprio orçamento do Estado.



Zelensky estima que a guerra na Ucrânia custará mais de 50 mil milhões de euros em 2026 AP Photo/Evgeniy Maloletka

Em declarações aos meios de comunicação, num ato que contou com a presença de Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu, Volodymyr Zelensky estimou em 120.000 milhões de dólares (101.000 milhões de euros) o custo anual da guerra, metade dos quais suportados pelo orçamento ucraniano.

"Temos de encontrar outros 60.000 milhões [de dólares, cerca de 50.100 milhões de euros] no próximo ano", disse.

"Espero que consigamos terminar esta guerra, mas, em qualquer caso, o plano A é acabar com ela. O plano B são 120 mil milhões [de dólares]. Portanto, este é um grande desafio", reiterou o chefe de Estado ucraniano, manifestando confiança em que, em tempo de paz ou até durante um cessar-fogo, não seja necessário atingir tais valores.

Por outro lado, Zelensky referiu-se também às primeiras entregas já recebidas no âmbito do pacote de armamento aprovado pela Administração Trump, mas financiado pelos restantes aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

Nesse sentido, anunciou que pretende mobilizar em outubro, junto dos aliados europeus, mais 1.500 milhões de dólares (cerca de 1.265 milhões de euros) para comprar armamento aos Estados Unidos.

O chefe de Estado ucraniano falou da necessidade de o país comprar mísseis para sistemas 'Patriot' e outro tipo de armamento que os Estados Unidos estão dispostos a enviar à Ucrânia se outros Estados pagarem a fatura.

Este montante adicional somar-se-á aos mais de 2.000 milhões de dólares (1.687 milhões de euros) que a Ucrânia já tem acordado com Países Baixos, Noruega, Suécia, Dinamarca, Bélgica, Letónia e Canadá para adquirir material militar norte-americano.

"Já recebemos cerca de 2.000 milhões de dólares", disse Zelensky.

"Em outubro receberemos dinheiro adicional. Creio que teremos em torno de 3.500 ou 3.600 milhões [de dólares, cerca de 2.955 milhões a 3.040 milhões de euros]", disse Zelensky, citado pela agência noticiosa Ukrinform, referindo-se ao total que espera mobilizar.

Zelensky adiantou que a Ucrânia já prepara as encomendas para a compra dos dois primeiros pacotes de armamento, cada um no valor de 500 milhões de dólares (422 milhões de euros).

Entre o armamento que poderá chegar a Kiev, caso a operação se concretize, o Presidente ucraniano referiu munições para sistemas antimísseis 'Patriot' e para lançadores móveis de foguetes 'HIMARS'.