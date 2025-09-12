Sábado – Pense por si

12 de setembro de 2025 às 18:14

Rússia diz ter abatido 221 drones ucranianos durante a noite

O Ministério da Defesa russo afirma ter abatido 221 drones ucranianos em mais de uma dúzia de regiões russas, na madrugada de sexta-feira. Imagens mostram explosões captadas em Smolensk e Tosno.

