Sábado – Pense por si

14 de setembro de 2025 às 13:51

Drones ucranianos incendeiam refinaria russa de Kirishi

Três drones ucranianos atingiram, na noite de sábado, a refinaria de Kirishi, no noroeste da Rússia, provocando um incêndio já controlado e sem feridos. O ataque surge no contexto de repetidas ofensivas ucranianas contra a infraestrutura petrolífera russa.

