Bispo de Leiria-Fátima infetado com covid-19 em Roma onde foi para encontro com o Papa

O bispo de Leiria-Fátima, José Ornelas, está infetado com covid-19, em Roma, o que o impediu este domingo de presidir às cerimónias da 89.ª Peregrinação da Diocese a Fátima, informou o Santuário.







Numa mensagem dirigida pelo bispo aos participantes na peregrinação, José Ornelas revelou que foi infetado em Roma, onde se deslocou para um encontro com o Papa Francisco."Encontro-me bastante bem, com sintomas ligeiros e sentindo o cuidado fraterno excelente da comunidade dos padres do Colégio Português. Espero poder regressar à Diocese na próxima semana", afirmou o também presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) na mensagem lida aos peregrinos presentes no recinto do santuário.No texto, José Ornelas lembrou, também, "as pessoas que se encontram afetadas pela covid-19 na Casa Diocesana do Clero [em Fátima]", e manifestou-se "muito satisfeito" por ser o cardeal António Marto, bispo emérito de Leiria-Fátima, "a presidir a esta peregrinação anual, depois de dois anos de interrupção"."Ele que guiou a Diocese neste período difícil da pandemia é também quem preside ao recomeçar desta bela tradição da nossa Diocese", escreveu o bispo, deixando ainda uma mensagem "a quem precisa e a quem é excluído e condenado", para que a Igreja seja "acolhedora, reconciliadora e missionária"."Saúdo de modo especial os jovens que nos estão a motivar e movimentar para a Jornada Mundial da Juventude. Em Fátima, a nossa Diocese abre-se à universalidade da Igreja e ao acolhimento dos que procuram a face de Deus, através da sua Mãe carinhosa", acrescentou José Ornelas.