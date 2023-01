Ucrânia: Helicóptero que caiu perto de Kiev ia para a frente de combate

O helicóptero que transportava o ministro do Interior ucraniano, Denys Monastyrsky, que caiu perto de Kiev, matando pelo menos 15 pessoas, estava a caminho da frente de combate, revelou esta quarta-feira a presidência ucraniana.







"O objetivo deste voo [era ir] para um dos pontos quentes no nosso país, onde os combates estão a acontecer. O ministro do Interior estava a caminho", afirmou o chefe adjunto do gabinete da presidência, Kyrylo Tymoshenko, na televisão ucraniana.O helicóptero, que pertencia aos Serviços de Emergência da Ucrânia, caiu sobre um infantário em Brovary, na periferia de Kiev, provocando a morte de 15 pessoas, entre as quais o ministro do Interior, Denys Monastyrskyi, o ministro-adjunto, Yevhen Yenin, e o secretário de Estado Yurii Lubkovych, além de três crianças.O acidente, que está a ser investigado mantendo-se todas as possíveis razões em aberto, também deixou 29 pessoas feridas, incluindo 15 crianças, tendo estas vítimas sido transportadas para o hospital da zona.O helicóptero dos Serviços de Emergência, organismo sob a tutela do Ministério do Interior, transportava nove pessoas.Em reação ao acidente, a coordenadora residente das Nações Unidas na Ucrânia, Denise Brown, declarou-se "profundamente triste" e enviou condolências "às famílias, ao Governo e ao povo da Ucrânia".