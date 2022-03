Tarifas da luz sobem 3% no mercado regulado a partir de abril

Em janeiro, 927 mil clientes faziam parte do mercado regulado: cerca de 6% do consumo total.

As tarifas da eletricidade no mercado regulado vão aumentar cinco euros por MWh, a partir de 01 de abril, o representa um acréscimo de aproximadamente 3% na fatura média mensal de eletricidade, divulgou hoje a ERSE.





Tópicos MWh ERSE energia eletricidade tarifas mercado regulado

Em comunicado, a ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos refere que o aumento agora anunciado abrange os consumidores no mercado regulado, que em janeiro eram 927 mil clientes (cerca de 6% do consumo total).O regulador diz que "esta atualização ocorre num momento em que os mercados de energia são particularmente afetados pelo conflito que decorre entre a Ucrânia e a Rússia, alterando os pressupostos que estavam na base dos preços em vigor no mercado regulado"."Até à data, a atualização trimestral da tarifa de energia no setor elétrico já determinou uma redução de 5 EUR/MWh [Megawatt-hora], em abril de 2020, e dois aumentos de 5 EUR/MWh, em julho e outubro de 2021", refere a ERSE.