Moradores retirados devido a incêndio em Lisboa já regressaram às habitações

Os moradores retirados devido a um incêndio que deflagrou hoje num armazém em Lisboa já regressaram às habitações, excetuando duas famílias que ficarão em casa de familiares, disse à agência Lusa o presidente da Junta de Freguesia de Carnide.







Um incêndio hoje num armazém de pneus em Telheiras, em Lisboa, obrigou à retirada, por precaução, de 40 pessoas que residem nos prédios perto deste local, até que os bombeiros "fizessem o reconhecimento da totalidade dos danos após o fogo estar extinto".Em declarações à agência Lusa, pelas 17:25, o presidente da Junta de Freguesia de Carnide, Fábio Sousa, referiu que praticamente todos os moradores já regressaram às habitações, à exceção das duas famílias que viviam mais perto do local do incêndio."As habitações não sofreram danos, mas o cheiro a fumo é muito intenso. Por isso, estes dois agregados vão pernoitar em casas de familiares", adiantou o autarca, ressalvando que houve um contacto com a proteção civil para aferir a necessidade de eventuais realojamentos.Relativamente às causas do incêndio, Fábio Sousa disse que poderá ter-se tratado de um "curto-circuito", originado por alguém que estaria a tentar "desmontar um frigorífico".O incêndio, que deflagrou hoje ao final da manhã, provocou um ferido, por inalação de fumo, e já se encontra extinto.Além de pneus, o armazém tinha também eletrodomésticos e ficou parcialmente destruído.O alerta para o incêndio foi dado cerca das 12:50.