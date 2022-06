Suspeito de homicídio em Felgueiras entregou-se à GNR de Lousada

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Um homem, de 45 anos, suspeito de ter baleado esta segunda-feira uma mulher de 46 que acabou por morrer, em Felgueiras, no distrito do Porto, entregou-se no posto da GNR de Lousada, disse à Lusa fonte policial.





O crime ocorreu às 07h50 na Rua 25 de Abril, Formiga, em Refontoura.De acordo com a mesma fonte, o homicida recorreu a uma caçadeira para praticar o homicídio e depois pôs-se em fuga.Mais tarde entregou-se no posto GNR de Lousada e a arma de fogo foi recuperada junto do local do trabalho do suspeito.A vítima, de 46 anos, tinha um relacionamento com o suspeito, do qual resultou um filho.Já de acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários de Felgueiras, a vítima morreu no local após ter sido baleada com dois tiros.O crime ocorreu junto a uma empresa de calçado, tendo alerta sido dado às 07h56.A ocorrência está a ser investigada pela Polícia Judiciária.