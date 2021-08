SEF deteve em Lisboa cidadão estrangeiro procurado pela Interpol

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve hoje em Lisboa um cidadão estrangeiro, procurado por tentativa de homicídio no país de origem, adiantou esta polícia em comunicado.







SEF

"O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), no dia de hoje 18 de agosto, deteve em Lisboa após diversas diligências um cidadão estrangeiro de 25 anos procurado pelas autoridades do seu país de origem através da INTERPOL", lê-se no comunicado divulgado.De acordo com a nota, o cidadão, cujo país de origem não é revelado, era procurado pelo crime de tentativa de homicídio, "por ter atingido, com vários tiros, uma pessoa, tendo-se posto em fuga para Portugal".O homem de 25 anos vai ser presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, onde será tomada uma decisão relativamente ao processo de extradição para o país de origem.