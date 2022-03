Renováveis geraram mais de metade da eletricidade de janeiro e fevereiro

Em Portugal Continental foram gerados 7.090 gigawatts-hora (GWh) de eletricidade nos primeiros dois meses do ano, dos quais mais de metade (56,1%) foram de origem renovável, segundo dados da Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN).





Portugal foi o quarto país com maior incorporação renovável na geração de eletricidade, entre 01 de janeiro e 28 de fevereiro passados, segundo o Boletim de Eletricidade Renovável da APREN, hoje divulgado.Estes números, comparados com os do anterior boletim relativo apenas ao primeiro mês do ano, mostram que mais de metade (4.085 GWh) da eletricidade dos dois primeiros do ano foi gerada em janeiro, mês em que 59,7% da eletricidade teve origem renovável, acima dos 56,1% de origem renovável registados no acumulado até fevereiro.Nesses primeiros dois meses do ano, segundo o boletim, o setor eletroprodutor emitiu um milhão de toneladas-equivalentes de dióxido de carbono (MtCO2eq), quando em janeiro tinha emitido 0,5 milhões, destacando a APREN que o setor da eletricidade renovável "evitou a emissão" de 1,2 MtCO2eq e o gasto de 488 milhões de euros na importação de gás natural.O boletim regista, nos dois meses em análise, um preço médio horário no Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL) em Portugal de 201,3 euros por megawatt-hora (MWh), menos do que os 201,89 euros por MWh registados em janeiro e que tinham representado um aumento superior ao triplo face ao período homólogo de 2021, segundo revelou há um mês a APREN.Segundo a análise da APREN, nos primeiros dois meses deste ano, o sistema elétrico nacional registou importações de eletricidade equivalentes a 2.453 GWh (das quais 982 GWh em janeiro) e exportações de 211 GWh (contra 314 GWh em janeiro), resultando num saldo importador de 2. 139 GWh (771 GWh em janeiro).