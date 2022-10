Vladimir Putin: Ocidente está a jogar 'um jogo perigoso e sujo'

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou esta quinta-feira que o Ocidente está a jogar "um jogo perigoso e sujo" no conflito que opõe a Rússia à Ucrânia. Porém, sublinhou que os EUA e os seus aliados terão, eventualmente, que conversar com a Rússia.







Putin referiu que tentou "manter relações com o Ocidente e com a NATO", com um objetivo de "fazer amigos", no entanto afirma que recebeu uma resposta negativa, que tinha como objetivo "deixar a Rússia vulnerável". Durante o seu discurso considerou que a "operação militar" na Ucrânia começou porque a Rússia não poderia aceitar a expansão da NATO, defendeu também que, enquanto nação, tinham uma responsabilidade para com o Donbas: "Tínhamos de incluir o Donbas na Rússia, eles não conseguiriam sobreviver sozinhos."O líder russo acusou também os países do Ocidente de não respeitarem as leis do direito internacional numa tentativa de manterem o seu domínio sobre os países que consideram como "civilizações de segunda classe" e garantiu que a Rússia não ia ceder "o direito a desenvolver-se" mesmo que a NATO considerar-se isso como um desafio ao Ocidente.No discurso marcado pelas acusações de Putin aos EUA e aliados foi deixado também um aviso: "O período de dominância do Ocidente está a acabar", referindo ainda que o Mundo está a viver a década mais perigosa desde o fim da II Guerra Mundial.Segundo a opinião do líder russo, os "últimos desenvolvimentos, incluindo na Ucrânia, alteraram a ordem mundial" permitindo o "nascimento de novos centros de poder, incluindo na Ásia". Vladimir Putin acusou ainda o Ocidente de "estar por detrás do que está a acontecer na Ucrânia".Para Putin "a Rússia está praticamente numa guerra civil com a Ucrânia, só que em dois estados diferentes", o que demonstra que a "Rússia é o garante da integridade territorial da Ucrânia".Relativamente às armas nucleares, Putin considera que "existe o risco de utilização de armas nucleares desde que as armas nucleares existem" mas garante que "a Rússia nunca falou da utilização deste tipo de armas", uma vez que "a Rússia tem uma doutrina militar, onde estão incluídas regras sobre a utilização de armas nucleares, que deveram ser usadas apenas em situações de defesa".O presidente russo defendeu ainda que "não tinha nada com o que estar desapontado no último ano" e que o seu único objetivo é "ajudar as pessoas do Donbas".O discurso decorreu durante o encontro do Clube de Valdai, um grupo de reflexão ligado a Vladimir Putin. Afirmou ainda que o Ocidente está cego pelo colonialismo.