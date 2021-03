Quadro de Jean-Michel Basquiat vendido por por 30 milhões em leilão

O quadro "Warrior" ("Guerreiro"), de Jean-Michel Basquiat foi vendido na terça-feira por 30,3 milhões de euros num leilão da Christie's em Hong Kong, transmitido ao vivo pela internet, batendo recorde.







A tela do nova-iorquino Jean-Michel Basquiat (1960-1988) tornou-se a obra de arte ocidental a atingir o valor mais alto num leilão realizado na Ásia, noticiou a AFP.O preço final de venda desta obra foi superior às estimativas.A pintura, em acrílico e spray num painel de madeira, é considerada no meio artístico uma obra-prima do artista norte-americano, tendo sido vendida após "uma intensa batalha de leilão de dez minutos entre Hong Kong e Nova Iorque", afirmou a Christie's em comunicado.A pintura foi interpretada como uma obra semi-autobiográfica de Basquiat, que enfatizou as desigualdades na sociedade e a falta de representação dos negros no mundo da arte.Em 2012 a pintura foi vendida a um colecionador norte-americano na Sotheby's, em Londres por 5,5 milhões de euros, mas o seu preço disparou com a crescente demanda por pinturas de mestres ocidentais na Ásia."Warrior", de Jean-Michel Basquiat, é um retrato imponente e autoritário, que demonstra amplamente porque o artista é visto como um dos pintores mais importantes" dos últimos cinquenta anos, segundo a casa de leilões, noticia a AFP.