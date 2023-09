Benfica bate Sporting nos penáltis e conquista Supertaça feminina de futebol

O Benfica conta agora com com três títulos, em oito edições da Supertaça Femenina.

Luana Augusto com Ana Bela Ferreira

O Benfica conquistou hoje pela terceira vez a Supertaça feminina de futebol, revalidando o título, ao vencer na final o Sporting por 3-0, no desempate por penáltis, após 1-1 nos 120 minutos, em Aveiro.



Lusa

No tempo regulamentar, Kika Nazareth adiantou as ‘encarnadas’, que repetiram os títulos de 2019 e 2022, o ano passado também face às ‘leoas’ (4-1 após prolongamento), enquanto Andrea Norheim faturou para as ‘verde e brancas’, aos 73.

O clube da Luz isolou-se, assim, na liderança do ‘ranking’ da prova, com três títulos, em oito edições, contra dois do Sporting e um de Futebol Benfica, Valadares Gaia e Sporting de Braga.

